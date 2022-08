Gimnaste constantene, din lotul de la Deva, cantonament in Ungaria

Stiri pe aceeasi tema

- Gimnastele din echipa de junioare a Romaniei si-au dorit mult aurul, dar sunt bucuroase ca au luat argintul la Campionatele Europene de la Munchen. Amalia Puflea, Amalia Ghigoarta, Sabrina Voinea, Miruna Botez si Crina Tudor isi doresc ca aceasta medalie sa fie motivatia de a progresa si mai mult in…

- Constanteanca Ioana Stanciulescu a acuzat dureri la un genunchi si nu a putut concura in calificarile concursului pe echipe. Echipa nationala de gimnastica senioare a Romaniei a evoluat in calificari la Campionatul European de la Munchen, insa nu a reusit calificarea in finala. Din lotul tricolor deplasat…

- Gimnastele din lotul national de senioare al Romaniei sunt gata de concurs la Campionatele Europene de la Munchen (Germania). Ioana Stanciulescu, Silviana Sfiringu, ambele de la CS Farul Constanta, Andreea Preda, de la CSS 1 Constanta, Ana Maria Barbosu si Antonia Duta au avut efectuat antrenamentul…

- Orașul german Munchen gazduiește, in perioada 11-21 august, Campionatele Europene de gimnastica artistica pentru juniori și seniori, competiție la care Romania va participa cu 20 de sportivi. Potrivit Federației Romane de Gimnastica, la senioare vom fi reprezentati de Ana Maria Barbosu, Ioana Stanciulescu,…

- Intrecerea din Franta se disputa sambata, 23 iulie, de la ora 20.00. Sase gimnaste din Romania, Ana Maria Barbosu, Ioana Stanciulescu, Silviana Sfiringu, Andreea Preda, Maria Ceplinschi si Antonia Duta, au plecat in Franta, pentru participarea la ultimul concurs de verificare inaintea Campionatelor…

- „Tara, tara vrem campioane”! Cu emotii, determinare si dorinta de a arata progresul facut, gimnastele participante la cea de-a sasea editie a Cupei OMV Petrom si-au stabilit ierarhiile, din care nu puteau lipsi reprezentantele Constantei. Ana Maria Barbosu, la senioare, si Amalia Ghigoarta, in intrecerea…

- Gimnasta constanteana Silviana Sfiringu, de la CS Farul, a cucerit medalia de bronz in finala de la paralele din cadrul Cupei Mondiale Challenge de la Osijek (Croatia), competitie de nivel doi in circuit. In calificari, sportiva de pe litoral primise a cincea nota (12,633), iar in prima sa finala de…

- Gimnastele constantene Andreea Preda, de la CSS 1, si Silviana Sfiringu, de la CS Farul, impreuna cu colega lor de la lotul national Ana Maria Barbosu (CSS Focsani), debuteaza, in aceasta saptamana, la intrecerile din Cupa Mondiala. Andreea Preda, Silviana Sfiringu si Ana Maria Barbosu vor concura la…