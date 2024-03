Sportivele din lotul național petrec Ziua Femeii in cantonamentul de la Izvorani și le-au pregatit mamelor un cadou inedit. De 8 Martie gimnastele care s-au calificat la Jocurile Olimpice de la Paris le-au pregatit mamelor o surpriza “muta”. Andreea Preda a exprimat prin gesturi momentul in care un copil ii daruiește flori mamei de ziua ei. „Nu este tot timpul greu de ghicit. La mimat, Lili se pricepe, dar și eu și Ama, depinde care dintre noi este mai mult in tema cu acel cuvant pe care il avem de mimat” – Ana Maria Barbosu, componenta a lotului național de gimnastica artistica al Romaniei. Mara…