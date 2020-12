Stiri pe aceeasi tema

- Retras din viața publica, Gigi Becali, patronul FCSB, a rupt tacerea in urma cu cateva zile pentru a vorbit despre religie. Intr-un interviu acordat pentru lumeacredinței.com, Gigi Becali vorbește despre legatura sa cu Dumnezeu și despre cum iși petrece aceste zile. „La mine, o zi fara biserica și fara…

- Latifundiarul din Pipera, Gigi Becali, se mandrește de fiecare data cu familia sa. Cu fiecare ocazie pe care o are, vorbește cu mandrie de copii sai. Becali spune ca i-a crescut cu frica lui Dumnezeu. Se pare ca fiica mijlocie, Alexandra Becali, a moștenit și obiceiurile tatalui sau, cand vine vorba…

- Intr-un mesaj transmis in Duminica a 24-a dupa Rusalii, Episcopul Sebastian a subliniat ca sunt mulți oameni care rad de Dumnezeu, asemenea celor prezenți „la capataiul fiicei lui Iair”, dar „cine rade la urma rade mai bine”, potrivit basilica.ro.„Cand Domnul Hristos Nu plangeți, copila n-a…

- Postul Craciunului sau Postul Nașterii Mantuitorului este ținut cu strictețe in fiecare an de catre toți credincioșii timp de patruzeci de zile. Afla cand incepe Postul Craciunului 2020 și ce este bine sa faci pe toata durata postului.Postul Craciunului, conform calendar ortodox 2020, anul acesta incepe…

- Plecarea parintelui Constantin Muha, directorul Seminarului din Dorohoi, a intristat joi intreaga Biserica. Elevilor sai le raman in amintire caldura și bucuria cu care i-a indrumat mereu spre Dumnezeu, dar și cuvintele pline de realism prin care le prevestea ce ii așteapta in preoție.Deranjat…

- A fost scandal azi-noapte la Iasi, in fata Catedralei Mitropolitane din Iași. Oamenii s-au certat cu jandarmii, care nu i-au lasat sa intre in biserica sa se roage la moastele sfinte. Pelerinii s-au plans ca au venit degeaba de la sute de kilometri distanța si le-au cerut jandarmilor sa le arate legea…

- Sute de persoane protesteaza in fața Mitropoliei Moldovei și Bucovinei pentru a-și arata nemulțumirile legate de faptul ca nu sunt lasate sa se inchine la moaștele Sfintei Cuvioasei Parascheva, scrie BZI. Manifestația vine in contextul in care azi, in Iași, au fost inregistrate 181 de noi cazuri de…

- Nicolae Guta a fost filmat in timp ce vorbeste intr-o biserica de pocaiți din Petroșani. Si nu doar atat. A si cantat muzica religioasa, iar la final a promis ca va veni mai des la biserica, urmand sa se și boteze. "Atunci cand vorbim de Dumnezeu, nu exista bariere, nu exista limite și nu…