Stiri pe aceeasi tema

- Singapore le va acorda cuplurilor cate un bonus de 3.000 de dolari singaporezi (circa 2.200 de dolari americani) pentru fiecare copil nascut in urmatorii doi ani, a anuntat vineri guvernul de la Bangkok, informeaza dpa.Plata unica le va permite cuplurilor sa acopere cheltuielile pentru cresterea…

- Circa 15,5% dintre romanii cu varsta cuprinsa intre 18 si 24 de ani au abandonat studiile in 2019, conform statisticilor de la Eurostat. Cea mai mare valoare a fost in 2015, cand procentul a fost 19,8%.Citește și: Radu Banciu a plecat de la B1TV: 'Am intrerupt colaborarea de comun acord'…

- Consiliul Judetean va realiza la Jucu, in parteneriat cu compania germana Bosch, care are 8.000 de angajati in Romania, un pol de inovare si testare in domeniul masinilor autonome, 5G și smart city.

- Baza de date care a colectat scurgeri de informatii despre 2,4 milioane de persoane a fost realizata de compania Zhenhua Data din Shenzhen, care listeaza Armata Populara de Eliberare si Partidul Comunist printre principalii sai clienti, conform unor informatii publicate de Australian Financial Review…

- Se spune ca viața imita arta - și exact asta au facut actorii din Romania in timpul blocarii, in incercarea de a aduce opere de arta celebre unui public mai larg pe internet. Loading... O inițiativa comuna între Muzeul Național…

- Peste 400.000 de romani și-au cautat un loc de munca in lunile iunie-august. ”Vara aceasta a doborat toate recordurile pe piata muncii” Aproape 4 milioane de aplicari au fost inregistrate in perioada iunie-august pe piata muncii, fiecare luna depasind recordul dinaintea pandemiei, respectiv…

- Semne de revenire pentru Sphera Franchise Group spre finalul S1: in iunie, vanzarile au atins 65% din nivelul anterior pandemiei Evenimente-cheie: Restricțiile economice impuse in Romania, Republica Moldova și Italia au afectat rezultatele Sphera in primul semestru al anului (S1), dar Grupul a atenuat…

- Romania a exportat, in primele cinci luni din 2020, cereale in suma de 1,138 miliarde de euro, cu 30,1% mai mult comparativ cu perioada similara a anului anterior, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, informeaza Agerpres.Pe de alta parte, importurile de cereale…