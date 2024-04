Barza vine in La Fierbinți! Gianina va deveni mamica pentru prima oara. A aratat și dovada! Anca Dumitra il va face tatic pe afaceristul Manfred Spendier ce i-a devenit soț. Acesta se afla in Romania de aproape 20 de ani și conduce sucursala unui important producator de utilaje agricole. Și parinții acestuia au o ferma zootehnica in Klagenfurt, Austria. ”Acolo detinem 40 de hectare de teren pe care cultivam grau si porumb; de asemenea, crestem vaci de lapte, porcine si oi”, spune despre afacerea sa de familie Manfred Spendier Anca Dumitra , alias Gianina, cea mai sexy prezența din serialul sus…