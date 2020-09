Stiri pe aceeasi tema

- Chiar daca mulți cred ca Giani Kirița e mai tot timpul plecat de acasa și nu are timp de curațenie, ei bine se inșeala. Printe obsesiile fostului fotbal curațenie ocupa un lucru foarte important, dar și punctualitatea.

- Serjik Teymourian avea origini armeniene, iar junioratul in fotbal si l-a facut in tara parintilor sai, la gruparea Ararat Erevan. La 19 ani, in 1993, s-a mutat insa in Iran, el evoluand pentru Esteghlal pana in 1998, dupa care s-a transferat in Germania, la Mainz. Accidentul lui Serjik Teymourian…

- Chiar inainte ca tanarul sa fie lovit de masina, un echipaj de Poliție a trecut prin zona, dar fara ai deranja pe agresori. Acestia si-au continuat nestingheriti activitatea... aceea de a arunca cu pietre in orice masina trecea pe strada. ”Barbat lovit din plin cu un bolid! Toate aceste scene…

- Un drum de intrare in Capitala este blocat din cauza unui accident rutier. Un camion a avariat un automobil intr-o curba.Accidentul s-a produs vineri dimineata, la intersecția dintre șoseaua Balcani și strada Alba Iulia.

- Pompierii gorjeni au fost solicitați marți sa intervina pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un autoturism de pe strada Aleea Plopilor din municipiul Targu Jiu.La fața locului s-a deplasat o autospeciala de lucru cu apa și spuma din cadrul Detașamentului de Pompieri Targu-Jiu, echipajul de intervenție…

- Un porc mistreț a fost lovit puternic duminica seara pe strada Mihai Românu din cartierul Buna Ziua. Șoferul mașinii s-a ales cu o paguba serioasa, în timp animalul a murit pe loc. Porcii mistreți au devenit o prezența constanta în zona respectiva, iar șoferii sunt obligați…

- Un autoturism condus de un argesean in varsta de 40 de ani, din comuna Mirosi, intr-o curba la dreapta, a derapat din cauza vitezei si a faptului ca asfaltul era umed, a izbit un cap de pod si s-a rasturnat in afara carosabilului. In masina se aflau tatal, mama, copilul lor de 5 ani si inca un adult.…

- Un accident rutier, soldat cu ranirea a doua persoane, a avut loc joi seara, pe varianta Grigorescu-Florești, in jurul orei 21.00.Din primele informații, un conducator auto, in timp ce se deplasa pe varianta Grigorescu-Floresti, nu ar fi adaptat viteza la condițiile de drum, intr-o curba la drepta, …