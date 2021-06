Gheorghiță, jumătate de general Cum a aparut colonelul acesta in viața noastra nu se știu prea multe. Umbla vorba ca ar fi nepot de-al lui Ciuca, ministrul Apararii. O fi. Mai umbla și vorba ca soția lui ar fi medicul kinetoterapeut al lui Iohannis. Sau al doamnei Geta. O fi. La atatea merite ma mir ca nu e feldmareșal […] The post Gheorghița, jumatate de general first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

