- Informație de ultim moment in cazul Caracal, dupa ce Alexandru Cumpanașu susține ca a intrat in posesia unei scrisori pe care Gheorghe Dinca ar fi redactat-o din inchisoare pentru familia Alexandrei Maceșanu. Dinca le cere iertare parinților, o lauda pe fata și spune despre Cumpanașu ca este "un impostor".

- Monica Melencu, mama Luizei Melencu, adolescenta pe care Gheorghe Dinca a marturisit ca a ucis-o, a avut prima reacție dupa ce cel numit monstrul din Caracal a declarat recent ca nu are nici o legatura cu moartea tinerei.

- Familia lui Gheorghe Dinca are un trecut controversat. Mai exact, fiica acestuia, Daniela, pe care procurorii au audiat-o de cateva ori, in cazul Caracal. Autoritațile incearca și in prezent sa faca lumina in ancheta care a zguduit Romania, odata cu dispariția Alexandrei Maceșanu și a Luizei Melencu.…

- Familia si avocatul Luizei Melencu au dezvaluit miercuri, dupa retinerea complicelui lui Gheorghe Dinca, faptul ca "monstrul din Caracal" si-a tot schimbat declaratiile in ultimele zile. Acum, ies la iveala detalii socante din ce le-a spus organelor de ancheta!

- Schimbare de strategie a familiei Luizei Melencu, dupa ce mama și bunicul fetei au sperat ca este in viața, in Italia, așa cum clipul prezentatul public de Alexandru Cumpanașu ar fi aratat. Dupa inca o lovitura primita, caci fata din materialul video s-a dovedit a fi altcineva, Monica Melencu a cerut…

- Momente triste in familia Luizei Mihaela Melencu, una dintre presupusele victime ale lui Gheorghe Dinca. Fata disparuta de 7 luni, care poarta și numele Mihaela, a fost sarbatorita, vineri, de Sfinții Mihail și Gavril, in lipsa, anunța MEDIAFAX.Citește și: Petre Daea, plecare triumfala: aplauze…