Un barbat din orașul Pucioasa, județul Dambovița, si-a dat foc, joi, dupa ce a primit o decizie de evacuare din imobilul in care locuiește. Barbatul, de 58 de ani, a aflat ca este executat silit din cauza datoriilor și trebuie sa paraseasca imobilul in care locuiește. El s-a autoincendiat, insa a fost salvat și transportat