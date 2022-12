Stiri pe aceeasi tema

'Putinele indoieli''' care raman in privinta intrarii Romaniei si Bulgariei in zona Schengen, din partea Austriei si Regatului Tarilor de Jos, sunt de ordin politic, a apreciat joi vicepresedintele Comisiei Europene pentru promovarea modului de viata european, Margaritis Schinas, transmite EFE, conform…

Ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, a anunțat ca Parlamentul olandez a aprobat aderarea Romaniei la Spațiul Schengen: „Dialogul nostru politic apropiat și intens cu partenerii olandezi a fost fructuos", anunța Mediafax.

In pofida opoziției Austriei, Romania are inca patru posibile soluții pentru a intra in spațiul Schengen, susține europarlamentarul PSD, Victor Negrescu. El prezinta cateva variante prin care prin diplomație și mult tact Romania va pitea forța aderarea la Spațiul Schengen.

Ministrul de Interne al Austriei, Gerhard Karner, afirma ca in acest moment „are sens" includerea Croatiei in spatiul Schengen, insa nu si admiterea Romaniei si Bulgariei, conform News.ro.

Consiliul UE a anuntat temele de pe agenda reuniunii pe care ministrii de interne si ai justitiei din statele membre UE (Consiliul JAI) o vor avea in 8-9 decembrie la Bruxelles, iar aderarea Romaniei, Bulgariei si Croatiei la Spatiul Schengen figureaza pe primul loc al ordinii de zi.

Aproape toți europarlamentarii susțin aderarea Romaniei și Bulgariei la spațiul Schengen, anunța RADOR. Ministrul ceh al afacerilor europene, Mikulas Bek, a carui țara deține președinția semestriala a Uniunii Europene, spera ca la summitul din luna decembrie sa existe unanimitate in ceea ce privește…

Ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, declara joi ca doreste o decizie rapida cu privire la o eventuala livrare a Berlinului a unor tancuri de lupta cerute de catre Ucraina, relateaza AFP, inforemaza News.ro.

Ministrul de externe german Annalena Baerbock a sosit la Kiev, aceasta fiind a doua vizita in Ucraina de la declansarea invaziei ruse in aceasta tara, la 24 februarie, transmite sambata dpa, potrivit Agerpres.