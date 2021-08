Ministrul apararii german Annegret Kramp-Karrenbauer a respins luni solicitarile de a retrimite militari germani in Afganistan, dupa ce insurgentii talibani au preluat controlul asupra orasului afgan Kunduz, capitala regiunii omonime unde timp de zece ani au fost desfasurate trupe din Germania, transmite Reuters. Germania a avut al doilea contingent militar in Afganistan, dupa SUA, pierzand de-a lungul anilor in luptele din Kunduz (nord) cel mai mare numar de soldati decat in orice alt loc in perioada postbelica. In ultimele zile, talibanii au cucerit trei capitale de provincii, printre care si…