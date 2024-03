Germania le propune fermierilor „netezirea veniturilor” pentru a opri protestele

Stiri pe aceeasi tema

- Convoaie de tractoare au perturbat miercuri traficul in jurul Madridului, in timp ce alți fermieri care protesteaza impotriva a ceea ce ei considera a fi birocrație excesiva și ajutor de stat insuficient au mers spre sediul Ministerului Agriculturii, potrivit mediafax. Fermierii protesteaza de saptamani…

- Fermierii au blocat autostrazi din Franța și Belgia, iar protestele s-au extins si in alte parti ale Europei. Agricultorii spanioli si italieni au anuntat ca se alatura miscarii de protest, care a lovit si Germania. Guvernul francez a scos blindatele pentru a proteja Parisul, relateaza Reuters.

- Cu toti ochii atintiti asupra summitului UE programat pentru joi, Comisia Europeana a facut miercuri propuneri de limitare a importurilor de produse agricole din Ucraina si de relaxare a unor reglementari ecologice, insa este putin probabil ca acest lucru sa fie suficient pentru a potoli furia fermierilor,…

- Ministrul german al Finantelor, Christian Lindner, respinge ideea ca economia Germaniei ar fi bolnavul Europei si o compara in schimb cu un om obosit care are nevoie de „o cana buna de cafea”, sub forma reformelor structurale. „Germania nu este un om bolnav”, a spus Christian Lindner la un panel organizat…

- Ministrul german al Finantelor, Christian Lindner, a respins vineri ideea ca economia Germaniei ar fi bolnavul Europei si in schimb a comparat-o cu un om obosit care are nevoie de "o cana buna de cafea", sub forma reformelor structurale, transmite Reuters, informeaza Agerpres."Germania nu este un…

- Germania nu este "omul bolnav" al Europei, ci un "om obosit" care are nevoie de o "ceașca buna de cafea" constand in reforme structurale, a declarat vineri, 19 ianuarie, ministrul german de finanțe, Christian Lindner, potrivit Reuters."Germania nu este omul bolnav", a afirmat oficialul guvernamental…

- Fermierii germani au organizat un protest de amploare la Berlin! Mii de tractoare și camioane au ieșit pe strazi in Capitala Germaniei. Nemulțumiții cer sa se renunțe la reducerea subvențiilor fiscale pentru activitațile din agricultura.Fermierii germani se vor aduna pe strazile din jurul Porții…

- Fermierii și tractoarele lor au inceput duminica sa se indrepte spre Berlin din toate colțurile Germaniei, inaintea unui protest uriaș, planificat luni, 15 ianuarie, in cadrul caruia vor solicita regandirea planurilor guvernului pentru creșterea impozitarii agricultorilor, scrie Reuters.Aproximativ…