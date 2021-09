Germania caută de urgenţă şoferi de tir Asociația Companiilor de Transport (BGL) din Germania a lansat un apel pentru ocuparea zecilor de mii de locuri de munca din domeniul transporturilor. In prezent, este un deficit de circa 60.000-80.000 de șoferi de tir, conform lui Dirk Engelhardt, purtatorul de cuvant al asociatiei. Situația se inrautateste continuu, intrucat in fiecare an se pensioneaza 30.000 de șoferi, in timp ce numarul celor nou-intrati in aceasta profesie nu depașește 15.000, potrivit Kathimerini . Asociația Internaționala pentru Transportul Rutier (IRU) estimeaza, intr-un studiu recent, ca pana in 2027 Germania va avea… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

