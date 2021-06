Stiri pe aceeasi tema

- Tenismanul german Jan-Lennard Struff (44 ATP) si georgianul Nikoloz Basilasvili (35 ATP) vor disputa duminica finala turneului ATP de la Munchen (Germania), dotat cu premii de 419.470 euro, transmite AFP, potrivit Agerpres. In semifinalele de sambata, Struff, cap de serie 7, l-a invins pe…

- Ziua Covrigului esta celebrata in data de 26 aprilie.Covrigul este foarte raspandit in Turcia, Grecia, Serbia, Bulgaria si alte parti ale Balcanilor, precum si in Orientul Mijlociu, conform Wikipedia. Originea covrigilor este una complicata, unii spun ca provin din Germania, altii atribuie meritul calugarilor…

- O companie din Munchen incearca sa puna la punct o noua tehnica de depistare a coronavirusului, printr-o procedura de scanare a ochilor. Potrivit reprezentantilor firmei, aceasta tehnica poate identifica in doar trei minute purtatorii virusului si are o rata de succes de 95%, informeaza Reuters, preluata…

- Ancheta referitoare la cazul de coruptie legat de vanzari de masti sanitare in Germania s-a extins la inca un deputat din parlamentul landului Bavaria, ale carui birouri au fost perchezitionate miercuri, relateaza dpa, anunța AGERPRES. Scandalul legat de posibile vanzari ilicite de masti sanitare…