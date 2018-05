Germania anunta ca relatiile cu SUA vor avea de suferit, dupa ce Washingtonul s-a retras din acordul nuclear cu Iranul

Decizia lui presedintelui american Donald Trump de a retrage Statele Unite din acordul nuclear cu Iranul va afecta pe termen lung relatiile dintre Washington si Berlin, a declarat Heiko Maas, ministrul german de Externe, intr-un interviu aparut in publicatia der Spiegel.



Maas a precizat ca Germania isi va schimba politica fata de SUA, dupa decizia Washingtonului de a parasi acordul nuclear cu Iranul semnat in 2015. Mai exact, ministrul german de Externe a estimat ca Berlinul va adopta o pozitie "mai dura" in relatia cu partenerul transatlantic.



"Suntem pregatiti sa discutam,…