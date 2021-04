Stiri pe aceeasi tema

- Partidul german al Verzilor, aflat in ascensiune de popularitate, isi nominalizeaza luni, pentru prima data in istoria sa, propriul candidat la functia de cancelar in perspectiva alegerilor legislative federale din luna septembrie, transmite dpa. Cei doi candidati, Robert Habeck si Annalena…

- Germania a comunicat Uniunii Europene ca va mentine cele mai recente restrictii la frontiere, menite sa opreasca raspandirea coronavirusului; guvernul de la Berlin a respins apelurile la relaxare facute de vecinii sai Austria si Cehia si de Comisia Europeana, informeaza Reuters joi. Executivul european…

- Cele doua țari au acumulat in depozite foarte multe doze nefolosite din serul AstraZeneca, pe fondul reticenței populației, dar și din cauza problemelor logistice impuse de restricționarea administrarii vaccinului la anumite categorii de varsta, scrie The Guardian . Instituția de reglementare ar trebui…

- Decizia, anunțata joi, vine cu o zi inainte de momentul in care agenția de reglementare a UE urmeaza sa autorizeze serul in spațiul comunitar, scrie Reuters.Vaccinul COVID al Oxford/AstraZeneca ar trebui administrat doar persoanelor sub 65 de ani, a recomandat joi comisia de vaccinare a Germaniei, invocand…

- Guvernul german analizeaza posibilitatea de a reduce la „aproape zero” traficul aerian internațional. Asta in incercarea de a limita raspandirea noilor variante de coronavirus. Anunțul a fost facut de ministrul german de interne Horst Seehofer pentru cotidianul Bild. O alta masura avuta in vedere de…