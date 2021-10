Stiri pe aceeasi tema

- George Simion, copreședintele AUR, a vrut sa faca LIVE de la consultarile cu Klaus Iohannis, dar nu a fost lasat de angajații de la Cotroceni. Simion a pornit un live imediat dupa consultari. The post George Simion de la AUR a vrut sa faca LIVE de la Cotroceni appeared first on Știri online, ultimele…

- Copreședintele AUR, George Simion, a declarat, joi, la Parlament, dupa citirea moțiunii depuse de PSD impotriva Guvernului Cițu, ca formațiunea nu va negocia niciodata cu PNL sau cu trimișii lui Cițu prin Parlament: “Noi nu suntem de vanzare, daca Florin Cițu vrea sa discute cu noi, ne gasește in Piața…

- Parchetul General anunța ca a deschis, joi, un dosar penal in urma incidentelor de la Rachiteni, in care a fost implicata senatoarea Diana Șoșoaca. Dosarul se afla la Secției de urmarire penala și criminalistica din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție și a fost deschis…

- Liderul PNL Florin Roman a anunțat ca va depune plangere penala impotriva celor din „coaliția toxica USR-AUR”, ca l-au blocat prin forța, huliganism, injurii și agresiune fizica sa iși exercite „mandatul constituțional”. La randul sau, George Simion de la AUR susține ca și el va depune plangere penala…

- Direcția Naționala Anticorupție a refuzat cererea de revocare din funcție a Melindei Diaconescu, procurorul din dosarul ”Colectiv”, cerere care a fost formulata de Secția pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM). Secția pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii…

- Președintele AUR, George Simion, a anunțat, vineri, la Parlament, ca exista deja o majoritate parlamentara confortabila pentru demiterea Guvernului Cițu. “Nu exista nicio varianta in care Florin Cițu sa nu fie dat jos prin semnaturile și voturile parlamentarilor AUR”, a dat asigurari George Simion. …

- Copreședintele AUR George Simion vrea ca Guvernul Cițu sa plece inainte de Congresul PNL din 25 septembrie. Liderii Alianței au inițiat o moțiune de cenzura impotriva guvernului, principalul motiv fiind cel al creșterilor uriașe de prețuri pentru populație. “Guvernul Cițu trebuie sa plece de la Palatul…

- Vicepremierul Dan Barna, care iși dorește cu ardoare de la Florin Cițu, sa fie pus șef la Camera Deputaților in locul lui Ludovic Orban, in cazul in care premierul va caștiga alegerile PNL, a devenit un adevarat “mielușel” in relația cu prim-ministrul. Copreședintele USR PLUS fusese mandatat, luni dupa-amiaza,…