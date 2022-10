Stiri pe aceeasi tema

- Alaturi de partenerul ei de viața, Flavia Mihașan are doi copii și nu mai are de gand sa-și mareasca familia. Fosta asistenta TV a marturisit ca nu mai vrea alți copii și a vorbit despre testul la care a fost supusa relația ei de cuplu, in cadrul unui interviu pentru Antena Stars.

- Maria Constantin s-a gandit și este gata sa imbrace rochia de mireasa. Cel mai nerabdator este, insa, fiul artistei. Cum a primit baiatul cantareței vestea dar și cum va arata ziua cea mare in viziunea acesteia.

- Dupa ce și-a pierdut un picior intr-un accident de mașina, Stela Bizdu face marturisiri din viața personala. Vedeta a povestit cum a trait momentele dupa ce tatal a murit in brațele mamei sale. Ea a vorbit, in exclusivitate pentru Antena Stars, despre momentul in care a cedat psihic. Cu ce ganuri s-a…

- Catalin Botezatu a rupt tacerea și a facut dezvaluiri, in exclusiviate pentru Antena Stars, unde a spus care au fost oamenii pe care i-a crezut prieteni, iar aceștia l-au tradat. Celebru designer a spus ca și-a aratat vulnerabilitatea, insa, ceilalți au profitat de bunatatea lui. Ce a dezvaluit creatorul…

- Oana Lis a trecut printr-o perioada dificila, dupa ce Viorel s-a imbolnavit. A ajuns sa apeleze la terapie și la credința pentru a face fața problemelor. Ce spune despre adevarata sa misiune, dar și despre cei care au jignit-o punand-o la zid. Vedeta a facut declarații, in exclusivitate pentru Antena Stars.

- Ana Maria Mocanu a recunoscut ca a fost adepta poveștilor de iubire de-o vara, in trecut, ș nu exclude posibilitatea unei relații pasagere nici pe viitor. Fosta asistenta TV este din nou singura și face dezvaluiri incendiare direct de la mare, intr-un interviu pentru Antena Stars.

- Chiar daca au decis sa mearga pe drumuri separat, Bogdan Mocanu și-a tatuat chipul fostei sale iubite pe picior. Artistul a marturisit in exclusivitate la Antena Stars ca și-a facut doua tatuaje care semnifica iubirea, dar și instinctul de tata. Iata cum arata desenul cantarețului!