Geoană: „Sunt tot mai înclinat să revin și să slujesc țara mea” Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a spus la Digi24 ca nu iși face campanie electorala pe spatele Alianței și ca va decide daca va candida la prezidențiale dupa ce-și va termina mandatul. „Si acum vorbim pe un ton putin mai relaxat. Credeti ca cineva de la NATO sta sa intre in jocul acesta penibil pe care unii de acasa incearca sa-l joace pe aceasta zona? Nu-mi fac campanie pe spatele NATO. Daca lumea ma apreciaza, ma apreciaza pentru cine sunt, pentru ceea ce am facut in viata mea si daca dupa ce voi termina job-ul de la NATO am sa ma hotarasc, cum sunt tot mai inclinat sa o fac,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

