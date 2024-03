Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat vineri la Galati despre candidatura lui Klaus Iohannis la sefia NATO ca "este problema exclusiva a aliatilor"."Singurul lucru pe care nici nu il comentam si nici nu este in puterea noastra, a mea si a secretarului general, este sa ne alegem…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat marți, 27 septembrie, la Antena 3, ca atat timp cat va fi in functie nu va anunta o eventuala candidatura la președinția Romaniei, dar a menționat ca nu va pleca impreuna cu secretarul general Jens Stoltenberg la 1 octombrie, ci o poate face…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, a declarat intr-un interviu difuzat marți seara de Antena 3 ca iși dorește sa candideze independent la alegerile prezidențiale din toamna. Acesta a explicat ca urmeaza o perioada in care „se reimpart carțile” la nivel mondial. Alegerile prezidențiale…

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, se afla pe primul loc in intentiile de vot la alegerile prezidentiale, cu 26,5%, urmat de Marcel Ciolacu (18,9%) și Diana Sosoaca (14%), conform unui sondaj realizat de INSCOP la comanda News.ro.

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, se situeaza din nou pe primul loc in intențiile de vot la alegerile prezidențiale de anul acesta, avand un procent de 26,5% in cel mai nou sondaj INSCOP. Pe locul doi se afla premierul Marcel Ciolacu, in timp ce locurile trei și patru sunt ocupate de…

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a declarat, chestionat daca va candida la alegerile prezidentiale, ca are o treaba foarte importanta de facut in momentul de fata la NATO si considera ca in acest an va fi pentru Romania, din punct de vedere politic si electoral, „cea mai importanta scadenta…

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana evita in continuare sa se pronunțe clar asupra unei candidaturi la alegerile prezidențiale. „Pot sa spun un singur lucru si anume ca din ceea ce vad, din ceea ce stiu si pentru Romania 2024 politic si electoral va fi cea mai importanta scadenta electorala…

- Secretarul general adjunct al NATO Mircea Geoana a declarat, intrebat daca va candida la alegerile prezidentiale, ca are o treaba foarte importanta de facut in momentul de fata la NATO, dar ca va veni un moment cand va avea mai multa „libertate” și va putea da un raspuns.