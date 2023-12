Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, sustine ca exista o cale ca Romania "sa evadeze" definitiv de la "periferia Europei", aratand ca in urmatorii ani Ucraina, Republica Moldova, Georgia si Balcanii de Vest "vor face parte din familia europeana si din familia euro-atlantica", iar tara…

- Mircea Geoana a declarat presei, dupa o dezbatere initiata de Camera de Comert din Iasi pe teme de securitate regionala, ca in ceea ce priveste reconstructia Ucrainei trebuie sa fim foarte activi si sa ne organizam pentru a participa cu firme la acest proces. ”In ceea ce priveste reconstructia Ucrainei,…

- Network – Intalnirea Școlilor de Teatru din Europa la Timișoara, parte a proiectului Sunlight Theatre. Performative Dialogues, are loc la Timișoara pana pe data de 16 noiembrie și include un program complex de evenimente. Sunt șapte școli de teatru din cinci țari europene prezente la eveniment: Austria,…

- Criza din Orientul Mijlociu se extinde in Europa: mai multe tari Schengen inaspresc controalele la frontiere (analiza European Newsrom)Mai multe tari, printre care Austria, Republica Ceha, Franta, Germania, Italia, Polonia, Slovenia si Slovacia au anuntat noi controale la frontierele lor. Ele incearca…

- Delegația Parlamentului Republicii Moldova participa la sesiunea de toamna a Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE). Reuniunea se desfașoara la Strasbourg, in perioada 9-13 octombrie, scrie Jurnal.md . Astfel, din componența delegației parlamentare fac parte vicepreședintele Comisiei politica…

- Dupa ce OPPO a avut probleme in tari ca Germania sau Franta, avand telefoanele interzise la vanzare, iata ca si Xiaomi se loveste de o piedica neasteptata. Se intampla in Finlanda si motivul e complet diferit. Daca OPPO are probleme din cauza brevetelor, ei bine Xiaomi are probleme in Finlanda din motive…