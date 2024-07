Uniți, că ne mănâncă Ursul! O nouă rachetă de croazieră – proiect militar european Europa iși intensifica eforturile pentru a raspunde amenințarii rusești, manifestata prin razboiul din Ucraina și retorica agresiva a Kremlinului. In acest context, Franța, Germania, Italia și Polonia au semnat recent o scrisoare de intenție pentru dezvoltarea unei noi rachete de croaziera cu lansare terestra și o raza de acțiune de peste 500 de kilometri. Aceasta […] The post Uniți, ca ne mananca Ursul! O noua racheta de croaziera – proiect militar european appeared first on Puterea.ro . Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

