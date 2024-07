Stiri pe aceeasi tema

- Seful diplomatiei americane Antony Blinken a denuntat marti sprijinul oferit de China efortului de razboi rusesc in Ucraina, apreciind ca acesta trebuie sa inceteze, transmite AFP. „Ceea ce fac ei… este sa ofere sprijin esential complexului militar-industrial al Rusiei”, a spus Antony Blinken intr-o…

- Președintele american Joe Biden permite Ucrainei permisiunea de a folosi arme furnizate de americani pentru a lovi ținte in Rusia, dar numai in apropierea regiunii Harkov, spun oficialii americani.Unul a declarat pentru BBC News ca echipa sa a fost direcționata sa se asigure ca Ucraina este capabila…

- Secretarul de stat american, Antony Blinken, a promis 124 de milioane de euro ca ajutor pentru Moldova. Banii sunt destinați pentru securitatea energetica și pentru a contracara dezinformarea rusa. Aflat intr-o scurta vizita in Europa de Est, Antony Blinken a facut o oprire și la Chișinau, capitala…

- ”Din fata turnului lui Stefan din Piatra Neamt, George Simion, presedintele AUR, le-a spus nemtenilor ca este momentul sa luam atitudine si sa ne aparam interesele noastre, ale romanilor. Liderul AUR a subliniat ca a venit momentul sa punem piciorul in prag si sa ne recapatam suveranitatea intr-o Europa…

- Sistemul de vot din Romania este cel mai primitiv din toata Europa a declarat, sambata, secretarul general adjunct al NATO, Mircea Geoana, la Congresul Studentilor din Romania, care a avut loc la Palatul Parlamentului, informeaza Agerpres. „Implicarea in viata cetatii, schimbarea in bine a destinului…

- Cel mai puternic om al Chinei se intoarce in Europa pentru prima data in ultimii cinci ani. Xi Jinping a aterizat duminica in Franța pentru prima etapa a calatoriei sale, care il va purta inclusiv in Serbia și Ungaria.

- Secretarul de stat al SUA, Antony Blinken, a declarat la Beijing ca Rusia s-ar chinui in Ucraina daca nu ar avea sprijinul Chinei. Diplomatul american s-a referit la componentele pe care rușii le folosesc pentru a fabrica arme. Blinken face vineri o vizita in China, relateaza Mediafax.