Genocid în Gaza: Israelul va da explicații în fața Curții Internațională de Justiție / Netanyahu respinge acuzațiile Curtea Internaționala de Justiție urmeaza sa deschida o audiere de doua zile in procesul intentat de Africa de Sud, care acuza Israelul de genocid impotriva palestinienilor din Gaza, scrie CNN. Intr-un dosar de 84 de pagini depus la CIJ, Africa de Sud a susținut ca Israelul comite genocid prin uciderea palestinienilor din Gaza, provocand vatamari psihice și corporale grave, evacuari forțate sau foamete generalizata. De asemenea, Israelul este acuzat ca nu a reușit sa opreasca incitarea la genocid in declarațiile publice ale oficialilor sai. Potrivit BBC, Israelul a respins cu fermitate… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

