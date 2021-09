Stiri pe aceeasi tema

- Emma Raducanu a readus Marea Britanie pe harta mondiala a tenisului feminin, dupa ce a caștigat primul titlu de Grand Slam pentru Regatul Unit, dupa 44 de ani.Popularitatea Emmei a crescut enorm in toata lumea, dar mai ales in Marea Britanie, fapt vizibil și din numarul de urmaritori pe care…

- Emma Raducanu s-a intors joi acasa la Londra și s-a reunit cu familia sa, dupa victoria istorica de la US Open. Jucatoarea de tenis a fost escorata de poliție pana a ajuns acasa. Emma Raducanu s-a revazut pentru prima oara de la caștigarea US Open și cu parinții sai. Aceștia nu au putut fi alaturi de…

- Tanara jucatoare britanica Emma Raducanu, 18 ani, care a uimit lumea tenisului prin castigarea US Open, a declarat la celebra emisiune Good Morning America, de la postul american de televiziune ABC News, ca acest succes nu numai ca a surprins-o, dar i-a satisfacut si pe parintii sai greu de multumit,…

- La 18 ani, Emma Raducanu nu este doar caștigatoarea US Open, ci și o doboratoare de recorduri. Victoria ei a facut turul televiziunilor din lumea intreaga. Nici nu e de mirare, Emma este prima jucatoare de tenis din Marea Britanie care caștiga un astfel de titlu in ultimii 44 de ani. Este și prima jucatoare…

- Curg felicitarile pentru bitanica Emma Raducanu (18 ani, loc 150 WTA), dupa ce a invins-o Leylah Fernandez (19 ani, loc 73 WTA), scor 6-3, 6-4, in finala de la US Open. Victoria de la New York a adus-o in centrul atenției pe Emma Raducanu și a fost motiv de sarbatoare pentru englezi, care au o noua…

- Dupa victoria spectaculoasa de la US Open, scor 6-4, 6-3 contra canadiencei Leylah Fernandez (19 ani, loc 73 WTA), britanica Emma Raducanu (18 ani, loc 150 WTA) a devenit noua senzație a tenisului feminin. Victoria de la New York a facut ca iubitorii tenisului din intreaga lume sa aiba o noua preferata,…

- Cind Emma Raducanu a servit asul decisiv al finalei de la US Open și s-a lasat la pamant, instinctiv campioana nu a pus genunchiul jos. Se julise la picior cu cateva minute inainte. Prin bandajul alb, singele a ștampilat discret suprafața de joc, pecetluind astfel una dintre cele mai mari surprize din…

- Emma Raducanu a oferit primele declarații dupa ce s-a calificat in finala turneului de la US Open. Britanica a vorbit la microfon imediat dupa meciul cu Sakkari. „Sincer, timpul aici la New York a trecut foarte rapid. Am luat fiecare zi in parte, iar trei saptamani mai tarziu sunt in finala și, sincer,…