- ​NASA și-a propus, prin programul Artemis, sa readuca în 2024 astronauți pe Luna, pentru prima oara dupa 1972. Termenul are însa destul de puține șanse sa fie respectat, fiindca nu doar ca naveta spațiala nu este gata, însa sunt și probleme cu noile costume spațiale care vor fi gata…

- OMV Petrom, cea mai importanta companie de petrol si gaze din Romania, si-a majorat profitul net cu 13% in prima jumatate a acestui an, la 980 milioane de lei, in pofida scaderii productiei de titei cu 8% si a celei de gaze naturale cu 10%. Potrivit OMV Petrom, cererea pentru produsele companiei a revenit,…

- Tesla a obtinut un profit net de peste 1 miliard de dolari in trimestrul al doilea, de 10 ori mai mare fata de anul trecut, si venituri de 11,96 de miliarde de dolari, peste estimarile analistilor, de 11,30 miliarde de dolari, relateaza CNBC. Este pentru prima oara cand profitul net al producatorului…

- Este pentru prima oara cand profitul net al producatorului american de automobile electrice depaseste pragul de 1 miliard de dolari. In urma cu un an, profitul net a fost de 104 milioan de dolari. Veniturile aduse de automobile au fost de 10,21 miliarde de dolari. Tesla a anuntat anterior ca in trimestrul…

- Compania a rechemat vehicule electrice Bolt in noiembrie anul trecut, din cauza riscurilor de incendii. Cu toate acestea, cel putin unul dintre doua noi incendii s-a produs la un vehicul care beneficiase deja de o actualizare software in prima rechemare. Noua rechemare survine dupa ce GM si Administratia…

- Abonamentul, care se numeste „Full Self-Driving capabilly” (FSD), le va permite soferilor sa plateasca serviciul de asistenta in transe lunare de 199 de dolari, in loc sa plateasca pretul de 10.000 de dolari in avans, relateaza Reuters.

- Nissan se va alia cu grupul chinez Envision AESC si va investi peste 200 de miliarde de yeni (1,8 miliarde de dolari) pentru a construi noi fabrici de baterii pentru vehiculele electrice in Japonia si Marea Britanie, toate bateriile urmand sa fie furnizate aliantei Renault-Nissan-Mitsubishi, se arata…

- Nissan Motor Co va standardiza și imparți componentele vehiculelor electrice cu partenerul de alianța Renault, susține directorul general de operțiuni (COO) al producatorului auto japonez. Acesta descrie electrificarea drept noul punct de sprijin al parteneriatului. Alianța franco-japoneza, care include…