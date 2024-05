Stiri pe aceeasi tema

- Sambata lui Lazar, cunoscuta și sub numele de Moșii Floriilor se sarbatorește, in acest an, de creștinii ortodocși, la data de 27 Aprilie. Sambata lui Lazar este sarbatorita inainte cu o zi de Intrarea Mantuitorului Iisus Hristos in Ierusalim. Aceasta zi marcheaza trecerea de la Postul Mare la Saptamana…

- Sfantul Gheorghe. Tradiții și superstiții legate de sarbatoarea din 23 aprilie. Ce nu ar fi bine sa faci in aceasta zi Sfantul Gheorghe. O sarbatoare importanta pentru credincioși este marcata in calendarul ortodox in 23 aprilie. Este momentul in care este sarbatorit Sfantul Mucenic Gheorghe, unul dintre…

- Un barbat din Vedea, județul Giurgiu, a gasit, sambata, un proiectil exploziv, de calibru 75 mm, in timp ce sapa la fundația unei case. El a alertat autoritațile la 112. Proiectilul a fost ridicat și transportat in siguranta, urmand sa fie distrus.

- Pompierii clujeni au anuntat in dimineata de luni, 18 martie, ca au participat in cursul noptii trecute la o intervenție pentru stingerea flacarilor care au cuprins un autoturism in localitatea Vlaha din judetul Cluj.

- Ziua de 9 martie aduce, an de an, in casele crestinilor ortodocsi sarbatoarea Sfintilor 40 de Mucenici din Sevastia.Conform cartilor sfinte, cei 40 de mucenici au fost soldati crestini ce au facut parte din armata unui voievod cumplit, pe nume Agricolae. Acest voievod i ar fi obligat sa se inchine idolilor…

- UData de 29 februarie este una foarte speciala, deoarece are loc o singura data la 4 ani, atunci cand anul este unul bisect. Fiind o zi speciala, exista anumite tradiții pe care nu mulți le știu. Ce este “Priveghiul Doamnelor” O data la patru ani avem parte de un an bisect, ceea ce inseamna ca luna…

- Trandafirii sunt printre cele mai delicate și frumoase plante. Daca vreți sa va bucurați de frumusețea lor in gradina, este important sa știți cand mai puteți trandafirii in curte, daca nu ați apucat sa o faceți la final de toamna. Iata cateva sfaturi de la gradinarii profesioniști! Cel mai bun moment…

- VIDEO: Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu, declarații legate de comasarea alegerilor și listele comune la europarlamentare Nicolae Ciuca și Marcel Ciolacu, președinții celor doua partide din coaliția de guvernare, fac declarații intr-o conferința de presa pentru a prezenta rezultatul negocierilor din coaliție.…