Un important stat european se izolează de restul lumii. Garduri şi bariere de 2,5 miliarde de euro, la graniţă Conflictele din Europa a determinat masuri disperate. De exemplu, Polonia planuiește sa fortifice granița cu Belarus pe fondul ingrijorarilor legate de securitate. Ei au intocmit deja planurile de fortificare a frontierei estice a țarii, in contextul in care se intensifica temerile legate de o agresiune straina. Fortifica 700 km de granita Planul polonezilor presupune consolidarea […] The post Un important stat european se izoleaza de restul lumii. Garduri si bariere de 2,5 miliarde de euro, la granita first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

- Polonia va cheltui 2 miliarde de lire sterline pentru a face granița estica de netrecut. Este vorba in special despre frontiera cu Belarus și Rusia. In zona exista deja un gard de mari dimensiuni.

