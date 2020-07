Stiri pe aceeasi tema

- Procurorii militari din cadrul DNA l-au trimis in judecata pe generalul de brigada Daniel Cosmin Grigore, la data faptelor seful Directiei Management Resurse Umane (DMRU) din cadrul Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si fals intelectual…

- Procurorii militari din cadrul DNA l-au trimis in judecata pe generalul de brigada Daniel Cosmin Grigore, la data faptelor seful Directiei Management Resurse Umane (DMRU) din cadrul Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si fals intelectual…

- Procurorii militari din cadrul DNA l-au trimis in judecata pe generalul de brigada Daniel Cosmin Grigore, pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si fals intelectual in forma continuata, sub forma instigarii.

- Procurorii militari din cadrul DNA l-au trimis in judecata pe generalul de brigada Daniel Cosmin Grigore, la data faptelor seful Directiei Management Resurse Umane (DMRU) din cadrul Serviciului de Telecomunicatii Speciale (STS), pentru savarsirea infractiunilor de abuz in serviciu si fals intelectual…

- Procurorii DIICOT au trimis in judecata 33 de persoane pentru evaziune fiscala și spalare de bani. Acestea sunt acuzate ca au pus la punct o rețea de achiziție de legume și fructe din spațiul intercomunitar,...