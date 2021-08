Geanta croissant, noua moda. Cat costa? Geanta croissant semnata JW Pei Gabbi este preferata vedetelor de la Hollywood in ultima vreme. Hailey Bieber și Emily Ratajkowski sunt doar doua dintre frumusețile care o poarta obsesiv. In general, atunci cand ne gandim la poșete in trend, ne vin in minte modele exclusiviste ale brandurilor de lux. Nu este insa cazul acestui accesoriu. Este o geanta din piele vegana și are un preț cat se poate de accesibil. Geanta sub forma de croissant se gasește atat pe alb sau negru, cat și intr-o varietate de culori menita sa satisfaca orice gusturi. Hailey Bieber,…