Gazprom vinde activele din sectorul gazelor din Marea Nordului

Gazprom a lansat o licitație! Mai exact, este vorba despre Gazprom International, o filiala a gigantului rusesc al gazelor Gazprom, a lansat o licitație pentru vanzarea activelor sale de gaze din sectoarele olandez, britanic și danez ale Marii Nordului, potrivit Enerdata . Gazprom International vrea sa vanda participația sa de 50% din Wintershall Noordzee (WINZ), o societate mixta cu Wintershall Dea, și 100% din acțiunile Gazprom International UK Limited, o filiala care deține o participație in consorțiul care participa la dezvoltarea campului de gaze din Sillimanite. In plus, tranzacția va include,…