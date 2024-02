Ministrul Transporturilor subliniază că în România nu poate creşte viteza trenurilor, fără o infrastructură modernizată Intrebat pe ce tronsoane feroviare se va putea circula cu 160 de kilometri/ora, Grindeanu s-a referit la doua astfel de tronsoane. ”Sunt lucrari care se termina intre Arad si Simeria si, de asemenea, pe tot tronsonul de la Curtici la Sighisoara, ar trebui ca pana la sfarsitul acestui an sa se poata circula pe infrastructura modernizata”, a declarat, vineri, Sorin Grindeanu. Intrebat, de asemenea, daca in Romania poate creste viteza medie a trenurilor, in contextul in care in Danemarca a crescut la 200 de kilometri/ora, ministrul a precizat ca acest lucru nu e posibil fara o infrastructura… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

