- Intrebat pe ce tronsoane feroviare se va putea circula cu 160 de kilometri/ora, Grindeanu s-a referit la doua astfel de tronsoane. ”Sunt lucrari care se termina intre Arad si Simeria si, de asemenea, pe tot tronsonul de la Curtici la Sighisoara, ar trebui ca pana la sfarsitul acestui an sa se poata…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a afirmat ca, pana la finalul anului, trenurile vor putea circula pe tronsoanele Arad-Simeria si Curtici-Sighisoara pe infrastructura modernizata, dar a exclus ca, la nivel national, sa creasca viteza trenurilor.Intrebat pe ce tronsoane feroviare se va…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, s-a intalnit cu omologul din Kazahstan, Marat Karabayev, cu care a discutat despre cooperarea in domeniul transporturilor de marfuri. ”Intalnire constructiva cu omologul meu din Republica Kazahstan, Marat Karabayev, aflat intr-o vizita oficiala in…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca s-au semnat contractele pentru achiziția a 62 de trenuri noi, care vor circula pe 10 rute electrificate. Trenurile vor circula cu o viteza maxima de 160 de km/h.”Prin semnarea astazi a 3 contracte, in valoare totala de 3,02 miliarde de lei,…

- Premierul Marcel Ciolacu, ministrul Muncii Simona Bucura – Oprescu si cel al Finantelor Marcel Bolos ocupa primele locuri in topul vizibilitatii membrilor Guvernului pe luna noiembrie, ministrul Muncii inregistrand un salt de pe locul 11. Si ministrul Mediului Mircea Fechet si cel al Proiectelor Europene…

- „Astazi s-au semnat multe contracte, in general cu industria din Romania, cu exceptia contractului semnat de ARF cu Pesa. Asta inseamna ca cele aproape 3 miliarde de lei, pentru ca vorbim de aproximativ 3 miliarde de lei contracte semnate astazi. Vor intra in marea lor majoritate in economia noastra,…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a facut un apel catre șoferi sa evite drumurile anunțate de autoritați ca fiind inchise, in condiții de vreme nefavorabila. El a subliniat ca apelul este valabil nu doar pentru acest weekend, ci pentru toata perioada de iarna. Sorin Grindeanu a atras atenția…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri, dupa vizita la lucrarile pe Autostrada A0 Sud, ca lotul 2 este aproape finalizat, sunt la 95% progres si are toate asigurarile din partea constructorului, ca pe lotul 3, partea care se duce pana la DN4, la drumul spre Calarasi, sa se termine…