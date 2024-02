Danemarca ridică la 200 km/h viteza maximă a trenurilor care circulă pe teritoriul său Danemarca a terminat o serie de lucrari care vor permite trenurilor rapide sa ruleze cu 200 km/h pe un segment de pe principala magistrala feroviara a țarii. Pana acum, viteza maxima posibila era 180 km/h. Danemarca a comandat trenuri noi și, la fel precum Romania, are o comanda mare de trenuri de la Alstom care vor ajunge cu intarziere de trei ani. Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol si foto: hotnews.ro

