- Razboiul din Israel si miscarea islamista palestiniana Hamas din Fasia Gaza va continua pe tot parcursul anului 2024, a declarat purtatorul de cuvant al armatei israeliene, a consemnat luni AFP. Armata „trebuie sa planifice in avans intrucat vom fi solicitati pentru misiuni si lupte suplimentare pe…

- O delegatie Hamas este asteptata vineri la Cairo pentru a discuta despre un proiect egiptean de incetare a focului care ar pune capat razboiului din Gaza, a declarat un oficial Hamas. Planul in trei pasi prevede un armistitiu reinnoibil, eliberarea esalonata a ostaticilor si prizonierilor palestinieni…

- Armata israeliana a declarat ca este gata sa reia lupta cu militantii din miscarea islamista Hamas in Fasia Gaza “la orice ora”. “Suntem pregatiti pentru ofensiva noastra in orice moment”, a declarat joi purtatorul de cuvant al armatei israeliene, Daniel Hagari (foto).”In seara asta, si maine de asemenea,…

- Cauza romanilor care doresc sa paraseasca Gaza a fost o "prioritate" pentru autoritatile israeliene, a anuțat ambasadorul Israelului la Bucuresti, Reuven Azar, intr-o declaratie facuta marți pentru presa romana. Diplomatul israelian a explicat ca a discutat personal pe aceasta tema cu oficiali de rang…

- Armata israeliana se pregatește pentru operațiuni terestre in nordul Fașiei Gaza cu scopul de a pune capat atacurilor teroriste ale Hamas, dar experiențele din trecut ridica indoieli cu privire la succesul unei ofensive cu bocanci pe pamant.

- Israelul a anunțat vineri ca infanteria și tancurile au efectuat raiduri in interiorul Fașiei Gaza, acesta fiind primul anunț privind trecerea de la razboiul aerian la operațiuni terestre pentru a elimina luptatorii Hamas, transmite Reuters.Purtatorul de cuvant al armatei israeliene, contraamiralul…

- Armata israeliana continua sa se lupte luni dimineata cu combatanti palestinieni infiltrati pe teritoriul Israelului in ”sapte sau opt puncte” in jurul Fasiei Gaza, a declarat un purtator de cuvant militar la 48 de ore dupa lansarea ofensivei Hamas, relateaza Agerpres . ”Ne luptam in continuare, exista…