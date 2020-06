Garda Națională din Minneapolis a deschis focul asupra unui autovehicul Un soldat din Minneapolis a deschis focul asupra unui autovehicul aflat în mișcare dupa ce acesta a accelerat și șoferul a ignorat avertismentele sa opreasca sau sa se întoarca din drum, al doilea caz cunoscut în care un membru al Garzii Naționale folosește arma din dotare în timpul protestelor din Statele Unite, a relatat comandantul Garzii Naționale din Minneapolist, potrivit Military.com.



&"Soldatul nostru a tras trei cartușe ca raspuns al unei amenințari directe&" din partea unui autovehicul care s-a îndreptat spre o poziție a forțelor de ordine susținute… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

