Luni, 30 august, se deschide „primul magazin din Focșani, dar și din Moldova «Magazinul Cofetarului by Roxi»‟, situat pe str. Alexandru Vlahuța, nr. 8, langa cofetaria „Secret de Dulce by Roxi‟. Afacerea ii aparține antreprenorului Roxana Vasilache, cea care anul trecut a inaugurat cofetaria. „Este primul magazin din Focșani destinat special atat cofetariilor, cat și […] Articolul GALERIE FOTO: Nou in Focșani! Luni se deschide „Magazinul Cofetarului by Roxi‟ apare prima data in Monitorul de Vrancea .