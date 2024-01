Colegiul Economic ,,Mihail Kogalniceanu” din Focșani a organizat, la finele saptamanii, activitatea ,,Micii antreprenori fața-n fața cu antreprenorii de succes”, realizata in cadrul proiectului educativ „Elevul de azi, antreprenorul de maine”. Proiectul, aflat la a XV-a ediție, are ca grup ținta firmele de exercițiu din școala, dar și din țara și urmareste pregatirea elevilor implicați […] Articolul GALERIE FOTO: Oameni de afaceri din Vrancea, la o intalnire cu elevi de la Colegiul Economic apare prima data in Monitorul de Vrancea .