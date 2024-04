Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Marcel Ciolacu a asistat, joi, la exercitiul multinational "Sea Shield 24" de la bordul Fregatei "Regina Maria", la final declarandu-se impresionat de profesionalismul echipajului, demonstrat in timpul antrenamentelor pe mare.

- Maine, joi , 11 aprilie 2024, premierul Marcel Ciolacu va fi prezent la Constanta Joi, in data de 11 aprilie a.c., premierul Marcel Ciolacu va fi prezent la Constanta. Premierul Ciolacu va participa la Exercitiul multinational "Sea Shield 24" de la bordul Fregatei "Regina Maria" ...

- Premierul Marcel Ciolacu a explicat ca o prioritate majora a Guvernului este reprezentata de reorganizarea și digitalizarea ANAF pentru a crește eficiența colectarii veniturilor la bugetul de stat. Alta prioritate majora este reorganizarea ANAF, ca sa creștem eficiența colectarii veniturilor la buget.…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, sambata, ca e indecis in ceea ce privește intrarea in cursa pentru prezidențiale, decizia urmand sa fie luata dupa discuții cu colegii sai de partid, dar și dupa o evaluare proprie.

- Tribunalul de Arbitraj, din cadrul Centrului International pentru Reglementarea Diferendelor Relative la Investitii al Bancii Mondiale, se va pronunta vineri in procesul intentat Romaniei de catre "Gabriel Resources" cu privire la investitia de la Rosia Montana. Ministrul finantelor, Marcel Bolos,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anuntat ca in contextul reformei bugetare pe care a initiat o este nevoie de o institutie de control pentru companiile de stat. Astfel, a fost initiata "Operationalizarea Agentiei pentru Monitorizarea si Evaluarea Performantelor Intreprinderilor Public", un pas important pentru…

- Tom Cruise, 61 de ani, este iar singur. A pus capat relației cu Elsina Khayrovai la cateva zile dupa ce i-a cunoscut copiii. Tom Cruise se intalnea din decembrie cu Elsina Khayrova, o rusoaica in varsta de 36 de ani. Dupa doar doua luni, s-au desparțit.Lucrurile deveneau destul de serioase…

- Pilotul interpretat de Tom Cruise in „Top Gun” revine in curand pe marele ecran, a anuntat vineri presa americana, inclusiv The Hollywood Reporter. Revista de specialitate relateaza ca Ehren Kruger, co-scenarist al filmului „Top Gun: Maverick”, scrie in prezent un nou episod al francizei. Proiectul…