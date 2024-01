Stiri pe aceeasi tema

- Noi informații ies la lumina dupa crima de la periferia Romei, careia i-a cazut victima un adolescent roman de numai 14 ani. Incidentul atrage atenția autoritaților asupra unor persoane care dețin averi incredibil de mari și se lauda pe rețelele sociale cu mașini de lux și gramezi de bani pastrate in…

- O alta persoana este cautata in ancheta privind asasinarea lui Alexandru Ivan, tanarul de 14 ani ucis sambata seara cu o impușcatura in parcarea de la capul liniei de metrou C din Pantano, intre municipiile Roma și Monte Compatri, relateaza Rai News citat de Rador Radio Romania. Suspectul, Corum…

- Madison Marsh, in varsta de 22 de ani, locotenent in Forțele Aeriene ale SUA și masterand la Facultatea Kennedy de Guvernare și Administrație Publica de la Harvard, a fost incoronata Miss America 2024 in cadrul concursului național desfașurat in Orlando, Florida, informeaza CNN. The 22-year-old #Arkansas…

- Autopsia facuta pe cadavrele a doua romance, ucise in noaptea de joi spre vineri in centrul istoric al orasului Naro, a confirmat ca Delia Zarnescu, in varsta de 58 de ani, si Maria Rus, in varsta de 54 de ani, au fost masacrate. Pe cadavrele lor, medicul legist a gasit multiple leziuni, dovada fara…

- Zona Euro nu va putea evita prima recesiune de la pandemie, economia urmand a inregistra al doilea trimestru consecutiv de declin in perioada octombrie-decembrie 2023, arata rezultatele unui sondaj in randul analistilor realizat de Bloomberg. Zona Euro este cea mai importanta piața pentru exporturile…

- Tragedie, noaptea trecuta, in Italia. Trei tineri prieteni, care aveau toata viața inainte, și-au pierdut viața intr-un accident infiorator, dupa ce mașina in care se aflau, un BMW, a zburat de pe un pod și a plonjat in raul Reghena. Nenorocirea s-a produs in Portogruaro, o comuna din provincia Veneto.…

- Un tanar de 22 de ani, din Brașov, a fost arestat preventiv. El este acuzat ca si-a creat un cont pe o retea de socializare si ar fi adus elogii unor organizatii teroriste din Orientul Mijlociu si unor lideri ai acestora. DIICOT anunta, sambata, ca procurorii au dispus retinerea pentru o perioada de…

