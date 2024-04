Caz șocant în Italia. O tânără găsită moartă într-o biserică dezafectată căuta fantome în urma provocări pe TikTok O frantuzoaica in varsta de 22 de ani, al carei cadavru lipsit de sange a fost gasit in weekend intr-o biserica abandonata din Valle d’Aosta, in nordul Italiei, cauta o casa bantuita de fantome, potrivit politiei, relateaza CNN. Ea a povestit familiei despre planurile sale inainte de a parasi satul de langa Lyon unde locuia, […] The post Caz șocant in Italia. O tanara gasita moarta intr-o biserica dezafectata cauta fantome in urma provocari pe TikTok appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

