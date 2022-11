Galaxii dansatoare Telescopul spațial Hubble a realizat fotografii a doua galaxii spirale "Tripletul lui Wilde". Galaxiile par a fi unite printr-un pod de lumina. Acesta este un flux alungit de stele și praf interstelar, așa-numita coada de maree, formata din atracția gravitaționala reciproca a doua galaxii din prim plan. In imagini se vede, de asemenea, ca ele inconjoara o galaxie spirala mai mica. Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Stalpii Creației au fost fotografiați de telescopul spațial James Webb al NASA. Fotografia detaliata arata cum se formeaza noi stele in nori denși de gaz și praf. Pilonii tridimensionali arata ca niște formațiuni stancoase mari, dar care sunt permeabile, explica specialiștii de la NASA pe site-ul lor.…

- Telescopul spațial James Webb a realizat cea mai clara și mai detaliata imagine a structurii cosmice cunoscuta sub numele de Stilpii Creației, o regiune din Nebuloasa Vulturul situata la circa 6.500 de ani-lumina de noi. Imaginile au fost publicate pe 20 octombrie de NASA. Structura este formata din…

- ​NASA a mai publicat o imagine superba obținuta de telescopul spațial James Webb, fiind vorba despre Stalpii Creației (Pillars of Creation), o zona cu gaz interstelar și praf cosmic aflata la 6.500 de ani lumina de Terra. Este una dintre cele mai active „creșe de stele” din galaxia noastra.

- In timp ce observau o galaxie cu ajutorul Atacama Large Millimeter/submillimeter Array (ALMA) și al Telescopului Spațial Hubble, oamenii de știința au descoperit ca aceasta incetase sa mai formeze stele nu pentru ca iși consumase tot gazul, ci pentru ca cea mai mare parte a combustibilului de formare…

- Telescopul spatial James Webb a dezvaluit marti, 6 septembrie, o serie de imagini spectaculoase cu Nebuloasa Tarantula, o regiune din univers in care stelele se nasc intr-un ritm vertiginos, informeaza AFP.

- Imagine noua, impresionanta, cu Galaxia Fantoma. Fotografia este o combinație a datelor primite de la telescoapele Hubble și James Webb. In fotografie se vede o spirala aflata la 32 de milioane de ani lumina distanța de Pamant, relateaza CNN.

- Telescopul spațial James Webb al NASA a trimis noi date cu planeta Jupiter, dezvaluind indicii despre viața planetei intr-o noua imagine procesata de astronomul amator Judy Schmidt. Sunt vizibile și lunile, inelele și galaxiile indepartate, scrie Elizabeth Landau pe blogs.nasa.gov.

