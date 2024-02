Stiri pe aceeasi tema

- Condamnare pentru un tanar care a facut un scandal monstru in secția de Poliție din Alba Iulia: Monolog cu amenințari și injurii Un tanar din Bistra Daniel R., implicat in mai multe incidente in ultimii ani, a primit o condamnare la Curtea de Apel Alba Iulia. Este vorba despre un dosar pentru ultraj…

- Poliția din Brazilia a efectuat percheziții intr-un numar de proprietați legate de Carlos Bolsonaro, unul dintre fiii fostului președinte Jair Bolsonaro. Acțiunea face parte dintr-o ancheta cu privire la acuzații conform carora dușmanii politici ai președintelui au fost supravegheați ilegal.

- Este scandal uriaș pe aderarea Romaniei la spațiul Schengen! Potrivit unor surse Realitatea PLUS, se ia din nou in calcul decuplarea de Bulgaria și aderarea terestra pe cont propriu in 2025. Discuțiile pentru decuplare ar putea incepe chiar din prima luna a acestui an. In plus, și data pentru aderarea…

- In ziua de 27 decembrie a.c., polițiștii din cadrul Secției de poliție rurala Ramnicelu au reținut, pentru 24 de ore, trei barbați cu varste cuprinse intre 17 și 44 de ani, toți din Valcelele, pentru savarșirea infracțiunilor de lovire sau alte violențe și tulburarea liniștii și ordinii publice.