Gala Premiilor Emmy Primetime. Ce seriale au luat principalele trofee „Succession” (HBO/ Max) a fost desemnat cel mai bun serial drama la gala Premiilor Emmy Primetime, care a avut loc luni seara, la Los Angeles. „The Bear” a primit trofeul pentru cel mai bun serial comedie iar „Beef” a fost aleasa cea mai buna mini serie TV. Castigatorii au fost anuntati de prezentatorul Anthony Anderson, la cateva luni dupa ce spectacolul a fost amanat din cauza grevelor de la Hollywood. Serialele „Succession” si „The Bear” au fost la egalitate, cu sase victorii, „Beef” a cucerit cinci trofee. La categoriile interpretare, actorii Ayo Edebiri, Jennifer Coolidge, Matthew Macfadyen,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

