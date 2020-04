Gâdea, în doliu. A murit un apropiat la care ţinea enorm: „M-a lovit un tren.” „Dragii mei, astazi a fost o zi proasta. Astazi noi ne-am pierdut un coleg, un om bun, un om talentat… Dar nu este suficient de proasta, cand, na… Am fost in pandemie si astazi, au murit oameni… Pe parcursul emisiunii mi-au venit cel putin 15 decese de la Covid-19. Este o zi tragica pentru toti cei care au pierit. Astazi noi ne-am pierdut un coleg, un om bun, un om talentat. Ori de cate ori il intalneam in redactie, noi ii spuneam… si e foarte greu sa spunem la trecut, foarte greu… Zeffirelli (n.r. – Franco, un mare realizator, scenarist, producator și actor italian decedat in 2019). De ce credeti… Citeste articolul mai departe pe evz.ro…

Sursa articol si foto: evz.ro

