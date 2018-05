Stiri pe aceeasi tema

- Vicepreședintele PSD Gabriela Firea a reacționat luni la ultimele afirmații ale președintelui PNL, Ludovic Orban, care a incercat sa-și prezinte sesizarea penala impotriva premierului și a președintelui PSD ca un act civic al unui simplu cetațean. Reprezentanta PSD considera ca acțiunea șefului PNL…

- Un nou scandal este pe punctul de a izbucni pe scena politica din Romania. PNL pregatește o a doua plangere penala pe numele premierului Viorica Dancila. Daca saptamana trecuta șefa guvernului era acuzata de liderul PNL Ludovic Orban de inalta tradare, in aceasta saptamana, Orban ar putea depune…

- Presedintele ALDE, Calin Popescu Tariceanu, i-a cerut, ieri, sefului statului, Klaus Iohannis, sa se delimiteze de sesizarea penala a liderului liberal, Ludovic Orban, astfel incat sa nu poata fi considerata parte a unui plan. ”Mi s-ar parea normal ca in acest context in care plangerea penala facuta…

- Ministrul Turismului Bogdan Trif este de parere ca prin actiunea lui Ludovic Orban, de a depune plangere impotriva premierului, este pus in pericol parteneriatul strategic dintre Romania si SUA si il numeste pe liderul lideral „papusa manevrata cu sfoara”, care ar face bine „sa-si vada de opozitie”.

- "Plangerea penala eu o consider ca fiind dovada unui analfabetism juridic. Am citit-o si eu si sunt idei, preluari, termeni care pur si simplu sunt preluate in mod disparat si fara o logica, doar pentru a ingrozi pana la urma Romania, doar pentru a sublinia vina ingrozitoare pe care sa spunem ca…

- Gabriela Firea a reacționat joi dupa ce președintele PNL, Ludovic Orban, a facut o plangere penala pe numele premierului Ludovic Orban, dar și a liderului PSD, Liviu Dragnea, la Parchetul General. "Poate nu intamplator, astazi avem cu toții parte de o sincronizare și de o așa-zisa coincidența,…

- Este de observat ca in ultima perioada a disparut cu totul discursul politic, bine inchegat, coerent, cu o directie clara. Politicienii se marginesc sa dea replici. Cand nu le ies in cale jurnalistii, scriu pe facebook cateva fraze. Regula generala este sa atace pe cineva, sa ia la misto, sa ironizeze…

- "Suntem alaturi de presedintele Iohannis si sustinem demersul perfect justificat initiat de presedinte prin care a solicitat demisia din functie a doamnei Vasilica Viorica Dancila. Orice zi in care doamna Dancila ramane in pozitia de premier risca sa afecteze interesele nationale ale Romaniei si…