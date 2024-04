Cei 3 care se bat pentru binecuvântarea Americii! Clasa politica din Romania fierbe inaintea celui mai aprig an electoral din ultimele decenii. Miza este uriașa și nimeni nu indraznește sa anticipeze finalul, mai cu seama ca Statele Unite nu au dat, inca, niciun semn cu privire la candidatul pe care il prefera. Ce știm este ca americanilor nu le-a picat bine afrontul adus […] The post Cei 3 care se bat pentru binecuvantarea Americii! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Liceenii romani se pot preinscrie la Programul FLEX finanțat de Departamentul de Stat al Statelor Unite ale Americii, anunța Ambasada SUA in Romania, .... The post STUDII IN STRAINATATE Liceenii romani se pot inscrie la bursele FLEX, cu care studiaza un an de liceu in Statele Unite first appeared on…

- SUA apreciaza foarte mult ceea ce a facut Romania pentru sprijinirea Ucrainei dupa invazia acesteia de catre Federatia Rusa – a declarat astazi, la Punctul de Trecere a Frontierei Siret, ambasadorul american la Bucuresti, doamna Kathleen Kavalec. Ea a transmis si ca Statele Unite vor oferi un pachet…

- "Romania este un partener cheie pentru SUA in cadrul NATO, contribuie cu un procent de 2,5 din PIB pentru apararea sa. Romania este un aliat cheie si un partener pe parcursul acestui razboi teribil de la granite si noi avem cel mai inalt respect pentru presedintele Iohannis", a afirmat Kathleen Kavalec.…

- Facem precizarea ca pe parcursul intregului proces penal, persoanele cercetate beneficiaza de drepturile si garantiile procesuale prevazute de Codul de procedura penala, precum si de prezumtia de nevinovatie. Statele Unite ale Americii cer Ministerului Justitiei din Romania extradarea unui barbat din…

- Prezenta la Giurgiu, Ramona Ioana Bruynseels, președinta Organizației de Femei a AUR, a facut o serie de declarații in cadrul unei conferințe de presa in legatura cu poziționarea AUR in legatura cu Uniunea Europeana și parteneriatul nostru strategic cu Statele Unite ale Americii. Președinta Organizației…

- „Cu prilejul vizitei de lucru in Statele Unite ale Americii, am semnat la Boston o scrisoare de intentie cu Lockheed Martin, companie americana de top in domeniile aerospatial, militar si energetic. Este un prim pas pentru dezvoltarea tehnologiei de productie a bateriilor in Romania. Si nu orice fel…

- SUA inca nu a luat decizia pentru introducerea Romaniei in programul Visa Waiver insa ambasadoarea Americii la București le cere romanilor sa aplice pentru viza. Ambasadoarea SUA la București, Kathleen Kavalec , a subliniat angajamentul parteneriatului dintre Statele Unite și Romania in efortul comun…

- Doua surori romance, care au fost separate la naștere, s-au regasit. Cele doua au fost adoptate in Statele Unite ale Americii, moment in care au fost și separate. Lucreția și Florentina au acum 35 de ani și iși cauta parinții biologici. Iata ce poveste de viața au cele doua femei din Romania!