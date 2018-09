Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv Național al PSD, reunit zilele trecute la mare, a declanșat tensiuni intre Gabriela Firea și Liviu Dragnea. Primarul general, Gabriela Firea, presedinte al PSD Bucuresti, a precizat ca fosti ministri i-au spus ca in cadrul unor sedinte, dupa plecarea ei, presedintele Partidului Social…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, vicepresedinte al Partidului Social Democrat, a declarat sambata ca nu va candida la functia de presedinte al Romaniei, insa si-a exprimat speranta ca PSD va avea un candidat propriu la alegerile prezidentiale. Firea a afirmat, la Neptun,…

