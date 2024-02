Ciolacu, primarul PNL la PMB?!

Stiri pe aceeasi tema

- Pe langa comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale, care pare deja batuta in cuie in discuțiile din Coaliție, PSD și PNL negociaza serios și scenariul unei alianțe politice care presupune ca cele doua partide sa iși imparta in mod egal funcțiile. Cea mai mare miza este scaunul de președinte,…

- "Cu privire la domnul președinte Ciolacu de a candida la Primaria Capitalei, in primul rand, domnia sa trebuie sa spuna public daca este reala sau nu informația. Mie personal mi-a transmis ca nu afost o știre corecta, dar totul este posibil", a declarat Firea. Ea a precizat ca nu știe cine a aruncat…

- Gabriela Firea a fost desemnata drept candidatul PSD la Primaria Capitalei, dar aceasta candidatura nu a fost validata. In spațiul public a aparut scenariul prin care Marcel Ciolacu s-ar pregati sa devina candidatul PSD la Primaria Capitalei, iar Nicolae Ciuca candidatul comun al PSD-PNL la prezidențiale.Citește…

- Presedintele PSD Bucuresti, Gabriela Firea, a declarat marti ca este „un candidat valabil” pentru fotoliul de primar general al Capitalei. „Sunt un candidat valabil pentru Bucuresti, prin forta mea de munca, prin energia mea, (…) cunosc foarte bine problemele administrative, cunosc, de asemenea, Capitala…

- Liderul PNL Bucuresti, ministrul Sebastian Burduja, a declarat ca isi asuma candidatura la Primaria Capitalei, el precizand ca este in fisa postului sau, dupa ce a preluat sefia organizatiei PNL Bucuresti. ”I-am spus public domnului Nicusor Dan: Vrei sa o bati pe Firea? Trebuie sa ma bati mai intai…

- Fostul primar, Gabriela Firea, susține ca munca echipei social-democrate da roade, facand referire la noile troleibuze care ajung in Bucrești.„Bucureștenii merita sa circule in condiții moderne și pentru asta am muncit patru ani. Este singurul adevar, oricat s-ar lauda politicienii care ocupa vremelnic…

- Primarul general al Capitalei, Nicusor Dan, a anuntat joi, 18 ianuarie, ca a aprobat organizarea unui protest in Piata Constitutiei, cu participarea a 5.000 de persoane, 100 de tractoare si 100 de capete tractor de tir.Protestul se va desfașura timp de trei zile: duminica, luni si marti."Am aprobat…

- Partidul Social Democrat a decis sa nu mai onoreze invitațiile adresate comunicatorilor sai la emisiunile postului de televiziune Realitatea Plus, iar aceasta decizie a fost explicata printr-un comunicat:„In urma atacurilor nedemne și nejustificate avand ca singura ținta persoana prim-vicepreședintelui…