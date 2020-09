Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Firea a mers la vot inainte de ora 7.00 și a așteptat deschiderea secției de votare, deși PSD anunțase ca va vota la ora 10.00. Intrebata de ce voteaza atat de dimineața, ea a raspuns: Intotdeauna m-am trezit cu drag dimineața. Momentul a fost transmis live pe pagina de Facebook a Gabrielei…

- Candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica dimineata, ca a votat la alegerile locale cu gandul la toti copiii din Bucuresti, la toti tinerii, adultii si bunicii nostri. "Am votat dis-de-dimineata. Ma bucur ca am ajuns si de aceasta data sa fiu primul votant din aceasta…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a fost primul alegator care a votat la secția amenajata la Colegiul Tehnic Mecanic Grivița. „Am votat cu gandul la toți copiii din București, la toți tinerii, la...

- Candidatul PSD la Primaria Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, duminica dimineata, ca a votat la alegerile locale cu gandul la toti copiii din Bucuresti, la toti tinerii, adultii si bunicii nostri. "Am votat dis-de-dimineata. Ma bucur ca am ajuns si de aceasta data sa fiu primul votant din aceasta…

- Gabriela Firea, lasata sa aștepte la ușa. Actulul primar și candidat la Primaria Capitalei și-a exercitat deja dreptul la vot. „Am votat cu gandul la toți copiii din București, la toți tinerii, la toți adulții, la bunicii noștri. (…) Am votat dis-de-dimineața. Ma bucur ca am ajuns și de aceasta data…

- Primarul general in funcție al Capitalei, Gabriela Firea, a votat la prima ora, la Colegiul Tehnic Mecanic Grivița din București. Gabriela Firea a ținut sa fie prima persoana care voteaza in secție și a fost insoțita de mai multe persoane.

- AN SCOLAR 2020-2021. Au fost discuții pe aceasta tema (ca școlile sa inceapa fizic de la 1 octombrie, iar in intervalul 14-30 septembrie cursurile sa fie online - n.r.). Exista puncte de vedere exprimate de specialiști, in special medici, care spun ca atat profesorii, cat și copiii, intr-un procent…

- Primarul general al Capitalei, Gabriela Firea, a declarat, marti, ca lucrarile la Pasajul Doamna Ghica progreseaza, "se lucreaza la foc continuu", pentru a respecta termenele asumate si a finaliza lucrarile in aceasta toamna. "Proiectul reprezinta o prioritare pentru noi, analizandu-se zilnic progresul…